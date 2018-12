Wedemark

Wer am 24. Dezember noch keinen Weihnachtsbaum daheim stehen hat, bekommt an diesem Tag noch die Möglichkeit, einen zu kaufen – absolut last Minute. Garten- und Landschaftsbau Rolf Scheffel in der Siedlung Hoheheide in Elze verkauft auch an Heiligabend noch Tannenbäume. Die Plantage an der Ecke Hohenheider Straße / Kukucksweg hat dann nochmals von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Leonie Oldhafer