Mellendorf

Wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls hat ein Haftrichter des Amtsgerichts Burgwedel am Sonnabend einen zuvor in der Wedemark geschnappten Täter in Untersuchungshaft geschickt. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte der 24 Jahre alte Mann in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf diverse Druckerpatronen und Rasierapparate im Wert von etwa 645 Euro eingesteckt. Anschließend versuchte der aus Georgien stammende Ladendieb aus dem Geschäft zu gelangen, ohne vorher zu bezahlen. Allerdings wurde er dabei von einem Detektiv beobachtet. Der Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei, die den 24-Jährigen gegen 15.30 Uhr vor dem Markt festnehmen konnten.

Bebensees Angaben zufolge war der Mann in den vergangenen sechs Monaten wegen ähnlicher Delikte im Norddeutschen Raum gleich mehrfach in Erscheinung getreten. Strafverschärfend kam der fehlende Wohnsitz hinzu. Nachdem der Richter einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, kam der 24-Jährige in eine JVA.

Von Sven Warnecke