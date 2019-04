Langenhagen/Isernhagen/Wedemark/Burgwedel

Wer über Ostern Medikamente benötigt, bekommt sie in der Apotheke. Doch nicht alle Geschäfte haben geöffnet. Sie wechseln sich mit den Notdiensten ab. Welche Apotheke in Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark wann Notdienst hat und wo Sie Medikamente bekommen, lesen Sie hier:

Gründonnerstag , 18. April

Langenhagen: Alte Apotheke, Walsroder Straße 150, Telefon (0511) 772030

Karfreitag , 19. April

Langenhagen: Apotheke Godshorn, Hauptstraße 10a, Telefon (0511) 782155

Karsonnabend, 20. April

Langenhagen: Apotheke am Straßburger Platz, Straßburger Platz 25, Telefon (0511) 742920

Ostersonntag , 21. April

Wedemark: Kastanien-Apotheke Mellendorf, Wedemarkstraße 25, Telefon (05130) 4708

Ostermontag , 22. April

Langenhagen: Apotheke am Berliner Platz, Walsroder Straße 20, Telefon (0511) 742920

Hinweis: Die Apotheken sind für die Notdienste ab 8.30 Uhr des jeweils angegebenen Tags bis 8.30 Uhr am Folgetag erreichbar. Wer den Notdienst in Anspruch nimmt, muss eine Gebühr in Höhe von 2,50 Euro zahlen.

Von Konstantin Klenke