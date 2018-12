Langenhagen/Wedemark

Wer an Heiligabend und Weihnachten Medikamente benötigt, bekommt sie auch wie sonst in der Apotheke. Doch nicht alle haben geöffnet. Die Apotheken wechseln sich mit den Notdiensten ab. Welche Apotheke in Langenhagen und der Wedemark wann zuständig ist, lesen Sie hier:

Heiligabend

Alte Apotheke, Walsroder Straße 150, Langenhagen, Telefon (0511) 772030

1. Weihnachtsfeiertag

Apotheke Godshorn, Hauptstraße 10 A, Langenhagen, Telefon (0511) 782155; Bahnhof-Apotheke, Wedemarkstraße 86, Mellendorf, Telefon (05130) 587925

2. Weihnachtsfeiertag

Apotheke Straßburger Platz, Straßburger Platz 25, Langenhagen, Telefon (0511) 3908840

Von Leonie Oldhafer