Der Dezember steht kurz bevor – und damit beginnt die Zeit der lebendigen Adventskalender. Auch in Mellendorf und Hellendorf öffnet sich bis zum 23. Dezember jeden Tag um 18 Uhr eine Tür oder ein Fenster. Dort gibt es für Besucher zum Beispiel eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen oder die Ausrichter bieten Plätzchen und Glühwein an. Privatpersonen und Vereine beteiligen sich an der Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Mellendorf/ Hellendorf, die für viele zur Adventszeit dazugehört. Hier eine Übersicht über die Termine und die Orte:

1. Dezember: Familie Gelhaar, Karpatenweg 11 in Mellendorf

2. Dezember: Familien Noormann/Wissmann und Preuschoff, Wedemarkstr. 28 in Mellendorf

3. Dezember: Familie Brodermanns, Postdamm 3 in Hellendorf

4. Dezember: Familie Ebeling, Richard-Brandt-Str. 10 in Mellendorf

5. Dezember: Familie Clever, Schwarze Flage 10 in Hellendorf

6. Dezember: Familie Faulhaber, Grüner Weg 1 in Hellendorf

7. Dezember: Familie Balke, Postdamm 4 in Hellendorf

8. Dezember: Advent für Andere, Kirchweg in Mellendorf

9. Dezember: Familien Koch/Lange, Sommerbostler Str. 20 in Hellendorf

10. Dezember: Kaufleute Hemme-Hof, Hemme-Hof in Mellendorf (Achtung Beginn ist um 18.30 Uhr!)

11. Dezember: Familie Schönhoff, Meitzer Straße 33, Hellendorf

12. Dezember: Familie Höppner-Groth, Am Bostelberge 12, Hellendorf

13. Dezember: Familie Willer, Gartenstraße 25, Mellendorf

14. Dezember: Familie Frese, Krezkamp 11, Mellendorf

15. Dezember: MGH, Gilborn, Mellendorf

16. Dezember: Familie Pflüger, Meitzer Str. 65, Hellendorf

17. Dezember: Seniorenresidenz Allerhop GmbH, Allerhop 22, Mellendorf

18. Dezember: Familien Luttermann/Scholz, Am Meierhof 6, Mellendorf

19. Dezember: Familie Bennett, Nektrarweg 10, Mellendorf

20. Dezember: Familie Wandke, Hellendorfer Str. 10, Hellendorf

21. Dezember: Familie Hanne Fahnemann, Simonsberg 5, Mellendorf

22. Dezember: Familie Bank, Grüner Weg 5b, Hellendorf

23. Dezember: Familie Dorsch, PastorThomforde-Str.20, Mellendorf

Von Julia Polley