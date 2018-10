Wedemark Wedemark - Ehrenamtlichen Helfern wird selbst geholfen Vereine und Gruppen, die helfen, brauchen oft selbst Unterstützung. Die Lions Wedemark greifen ihnen jetzt mit Spenden in Höhe von 5200 Euro im zweiten Halbjahr unter die Arme.

Im Bürgerhaus in Bissendorf überreichen Ludger Selker (von links) und Günter Bardeck für die Lions Wedemark die Spendenschecks an Elke Wöhler und Ulrike Heidecke vom Kinderschutzbund Wedemark, Birgit Eicke-Wedegärtner und Horst Eicke vom Verein Bürgerbus Wedebiene sowie Anne Gerasch, die den Betrag für das Unicef-Projekt Märchentage in Bissendorf-Wietze mitnimmt. Quelle: Ursula Kallenbach