Mellendorf

In Schlagenlinien ist ein Fahrradfahrer am Dienstag auf der Wedemarkstraße in Mellendorf gefahren – und dadurch der Polizei aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den 50-Jährigen um 19.25 Uhr. Dabei stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Nach Angaben eines Sprechers hatte er so viel Alkohol konsumiert, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley