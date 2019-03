Resse

Der Resser Ortsrat und der Verein Bürger für Resse rufen für Sonnabend, 16. März, zur diesjährigen Müllsammelaktion im Ort auf. Dafür hoffen die Organisatoren auf viele Helfer.

Die Ehrenamtlichen treffen sich um 10 Uhr vor der Grundschule, Osterbergstraße 12 in Resse. Nachdem der Müll eingesammelt und weggeräumt wurde, gibt es für die Helfer einen Imbiss im Moorinformationszentrum (Mooriz).

Bissendorf : Verein sucht Helfer für Müllsammelaktion

Wege, Büsche und Hecken will der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf in und um den Ort einsammeln und startet am 16. März eine große Müllsammelaktion. Dafür werden Helfer gesucht.

Aktion auch in Elze und Meitze

In Elze und Meitze will der Ortsrat zusammen mit Helfern Müll, Glas und Metall einsammeln. Die große Müllsammelaktion startet in beiden Orten am 23. März.

Von Julia Polley