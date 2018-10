Hellendorf

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Grünen Weg in Hellendorf fahndet die Polizei Wedemark nun nach den Dieben. Zudem suchen die Ermittler drei mögliche Zeugen, die die Täter gesehen haben könnten.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich der Einbruch in das Einfamilienhaus am vergangenen Mittwoch. Die Täter hatten zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und entriegelten so die Tür. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten eine Spardose mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Als die Bewohner gegen 22.20 Uhr zurückkehrten, bemerkte eine aufmerksame Nachbarin zeitgleich, wie zwei Männer offenbar aus dem Haus kamen, durch den Garten flüchteten und anschließend über den Zaun sprangen. Sie entkamen schließlich zu Fuß. Die Polizei setzt nun große Hoffnung auf drei mögliche Zeugen, die sich auf einem dortigen Spielplatz aufhalten hatten. Bebensees Angaben zufolge müssten sie die beiden Täter auf der Flucht gesehen haben.

Der Ermittler bittet die drei Personen, sich als wichtige Zeugen im Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Sven Warnecke