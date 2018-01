Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Brelingen/Gailhof. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hebelten Einbrecher am Mittwoch zwischen 18.12 und 18.45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Martin-Müller-Straße in Brelingen auf. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses. Ihnen fiel Schmuck und Bargeld in die Hände. Die Höhe des Schadens stand am Donnerstag noch nicht fest.

In Gailhof drangen Unbekannte zwischen dem 23. Dezember und 2. Januar in eine Holzhütte an der Straße Am Jugendheim ein und randalierten dort. Die Täter hatten Bebensees Angaben zufolge die hölzerne Eingangstür aufgehebelt und anschließend verschiedene Gegenstände beschädigt. Zudem entleerten die Randalierer einen Feuerlöscher im Inneren. Nach Spurenlage hatten die Einbrecher offenbar in der Hütte auch übernachtet, berichtet der Polizist weiter. Der angerichtete Schaden steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke