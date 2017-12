Einbrecher steigen in zwei Firmen ein

Bissendorf/Sprockhof. Zwei Einbrüche haben sich zwischen Donnerstag und Sonnabend in der Wedemark ereignet. In einem Fall hebelten die Unbekannten an einem Einfamilienhaus an der Sprockhofer Straße in Sprockhof zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Sonnabend etwa 8 Uhr ein Fenster auf. Dort durchsuchten sie die Räume, genau wie die eines angeschlossenen Ladens. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag gegen 17.20 Uhr und Freitagmorgen etwa 7.10 Uhr in einem Gewerbebetrieb an der Straße Auf der Haube in Bissendorf. Auch in diesem Fall hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nach Auskunft eines Polizeisprechers konnten die Ermittler in dem Objekt aber verdächtige Spuren sichern.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke