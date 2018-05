Bissendorf/Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am frühen Mittwochmorgen zwischen 1.45 und 1.59 Uhr in eine Autowerkstatt in Bissendorf gewaltsam eingedrungen ist. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte ein Passant den dunkel gekleideten Mann bei seiner anschließenden Flucht an der Schlager Chaussee bemerkt, Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert.

Eine Fahndung verlief aber erfolglos. Am Gebäude stellten die Beamten dann ein aufgehebeltes Fenster sowie eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Im Inneren entdeckten die Polizisten mehrere offene Schränke. Außerdem hat der Einbrecher offensichtlich versucht, einen Tresor zu öffnen, berichtet Wehr. Dies misslang und der Täter flüchtete. Allerdings ließ er zwei Äxte aus der Werkstatt mitgehen.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Wehr berichtet zudem von einer zweitägigen Schwerpunktkontrolle der Wedemärker Polizei am Montag und Dienstag in Sachen Drogenkonsum am Steuer. „Bei insgesamt 65 kontrollierten Fahrzeugen konnten drei Verkehrsteilnehmer, die unter Drogeneinfluss standen, aus dem Verkehr gezogen werden“, berichtet der Beamte am Mittwoch. Zwei weitere Autofahrer hätten unter leichtem Alkoholeinfluss gestanden. Ein Schnelltest ergab aber Werte „unter dem für unauffällige Fahrweise gültigen Grenzwert von 0,5 Promille“. Weitere zehn Autofahrer wurden gefasst, weil sie mit dem Telefon am Ohr von der Polizei gestoppt worden sind.

Von Sven Warnecke