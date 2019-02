Bissendorf

Einbrecher haben sich in einem Baucontainer im Neubaugebiet Diersrahe in Bissendorf „bedient“. Nun werden die Täter von der Polizei Wedemark gesucht. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Unbekannten zwischen Donnerstag etwa 16.45 Uhr und Freitag gegen 7 Uhr zunächst eine Scheibe des an der Straße Langer Acker abgestellten Containers eingeschlagen. Anschließend durchwühlten sie das Innere und entwendeten sowohl einen Akku-Winkelschleifer wie auch eine Wasserwaage. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Mellendorfer Kommissariat, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke