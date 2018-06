Gailhof

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Mittwoch gegen 11 Uhr einen an der Celler Straße in Gailhof abgestellten Opel Zafira demoliert hat. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Nach Auskunft der Polizei hatte ein 33-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Fitness-Clubs abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke