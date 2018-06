Mellendorf

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich die Karambolage zwischen Sonnabend etwa 19 Uhr und Sonntag gegen 10.45 Uhr am Bunzlauer Weg in Mellendorf. Seinen Angaben zufolge hatte eine 20 Jahre alte Peugeot-Fahrerin ihr Auto ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie später zurückkehrte, entdeckte sie einen demolierten vorderen Stoßfänger. Der Unfallverursacher war geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, berichtete Bebensee am Montag. Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke