Mellendorf

Die Wedemärker Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag in Mellendorf eine 33 Jahre alte Beamtin während einer Kontrolle verletzt hat. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte eine Streifenwagenbesatzung den Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise gegen 3.45 Uhr auf der Schaumburger Straße gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er wohl unter erheblichen Alkoholeinfluss stand, berichtete der Ermittler am Dienstag. Der Mann wurde aufgefordert, sein Rad anzuschließen und sich im Kommissariat einer Blutprobe zu unterziehen. Doch völlig unvermittelt sei der etwa 30 bis 40-Jährige wieder auf sein Rad gestiegen und wollte in Richtung Rotkamp davonstrampeln. Bebensees Angaben zufolgte, versuchte die 33 Jahre alte Polizistin die Flucht zu verhindern und griff nach dem Gepäckträger des Zweirades. Doch davon ließ sich der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Mann ebenso wenig beeindrucken, wie von der verbalen Aufforderung, wieder vom Rad zu steigen. Bei dem Versuch stürzte die Beamtin schließlich und verletzte sich an den Beinen sowie an einer Hand.

Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine braune Hose, ein dunkelgrünes Oberteil sowie rotblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der Täter war mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Bei der Kontrolle hatte er noch angegeben, vom Mellendorfer Schützenfest gekommen zu sein. Hinweise erbittet das Wedemärker Kommissariat, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke