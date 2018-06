Mellendorf

Die Polizei hat am Montag drei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten Mitarbeiter eines Discounter am Burgweg in Mellendorf drei Männer gegen 10 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Schachteln Zigaretten einsteckten. Anschließend versuchten sie, den Markt zu verlassen, ohne die Ware im Wert von 82 Euro zuvor zu bezahlen. Die Ladenmitarbeiter verhinderten stattdessen die Flucht und alarmierten die Polizei.

Die Beamten nahmen die drei aus Georgien stammenden Asylsuchenden, die derzeit im Heidekreis wohnhaft sind, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

Von Sven Warnecke