Bissendorf/Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Sonnabend auf dem Isernhägener Damm in Bissendorf einen dort geparkten Mercedes-Geländewagen gerammt hat. Der Schaden an dem neuwertigen Auto wird von einem Kommissariatssprecher auf etwa 10.000 Euro beziffert. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher, „der den massiven Schaden bemerkt haben muss“, berichtet der Polizist weiter. Der Unfall soll sich seinen Angaben zufolge nach Zeugenaussagen zwischen 23.30 und 23.45 Uhr ereignet haben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Freitagabend gegen 19.05 Uhr in Mellendorf in Höhe der Ampel an der Esso-Tankstelle im Kreuzungsbereich der Landesstraße 190 und der Berliner Straße. Dort hatte in Fahrtrichtung Berkhof ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer mit seinem Aufbau im Vorbeifahren vom sogenannten Ausleger der Ampelanlage die Lichteinheit demoliert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weiß-roten 7,5-Tonner mit Kastenaufbau gehandelt haben.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke