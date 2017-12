Heiligabend in der Disco - das hat Tradition. Für zahlreiche Partygänger nicht nur aus der Wedemark ist das M1 in Mellendorf ein Pflichttermin. Und die Mischung macht´s: Junge Menschen gehören genauso zum Publikum wie ältere Stammgäste, die vor allem in der weihnachtlichen Nacht dort sind.