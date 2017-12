Messerstecher verletzt zwei Streitschlichter

Mellendorf. Ein 24 Jahre alter Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der aus der ehemaligen Sowjetunion stammende Deutsche hatte am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr zwei andere Männer mit einem Messer verletzt, die einen Streit schlichten wollten. Die 62 und 38 Jahre alten Opfer mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Wedemark kam es am Bahnhof Mellendorf an Heiligabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als der 62-Jährige und sein Schwiegersohn die Streithähne auseinanderbringen wollten, zückte der 24 Jahre alte, betrunkene Mann ein Messer und verletzte die Schlichter.

Der Messerstecher versuchte anschließend, seine Waffe verschwinden zu lassen. Doch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte das Messer sicherstellen. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen danach vorläufig fest. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet.

Von Sven Warnecke