Mellendorf/Bissendorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montag zwischen 7 und 16 Uhr am Roye-Platz und an der Ortsriede in Mellendorf sowie an der Bahnhofstraße in Bissendorf von drei dort angestellten VW-Modellen die Markenembleme gestohlen haben. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wurden an der Ortsriede gegen 12.15 Uhr zwei Jungen beobachtet, „die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten“. Der Ermittler beschreibt sie als elf- bis zwölfjährig. Der Jüngere trug kurze schwarze Haare und soll etwa 1,50 Meter groß sowie kräftig und könnte südländischer Herkunft gewesen sein. Er hatte einen Rucksack dabei. Der andere, hellhäutige Junge wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte lockige, mittellange dunkelblonde Haar.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke