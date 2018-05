Resse/Gailhof

Gleich zweimal sind Diebe gescheitert, die Fahrzeuge aufbrechen wollten. So versuchten Unbekannte zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, die linke Seitenscheibe eines BMW einzuschlagen, der an der Straße Im Felde in Resse parkte. Das gelang ihnen nicht, so dass sie aus dem Wagen nichts entwenden konnten. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an.

Zwischen 1 und 12 Uhr am Montag schlitzten Unbekannte am Hessenweg in Gailhof zudem die linke Seite einer Aufliegerplane auf einer Länge von 15 Zentimetern auf. Sie ließen die Fracht aber unberührt – die Ermittler gehen davon aus, dass diese für die Diebe uninteressant war. Der Schaden an der Plane liegt bei etwa 100 Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben. Sie können sich unter Telefon (05130) 9770 melden.

Von Antje Bismark