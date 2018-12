Wedemark

Über das Weihnachtsfest und die anschließenden Feiertage hat auch die Gemeinde Wedemark ihr Serviceangebot eingeschränkt. Der letzte Tag in diesem Jahr, an dem Anträge bearbeitet werden, ist am Freitag, 21. Dezember. Danach werden die Rathaus-Türen bis zum Jahresende geschlossen.

Im neuen Jahr stehen die Mitarbeiter dann ab Mittwoch, 2. Januar, wieder zur Verfügung. Die Sprechstunde des Verwaltungsvorstandes startet erst wieder nach den Weihnachtsferien am Mittwoch, 9. Januar. Die Zeiten der Sprechstunden sind dann wie gewohnt von 16 bis 18 Uhr. Auch die Bibliothek auf dem Campus W in Mellendorf hat während der Weihnachtsferien geschlossen und öffnet wieder am Montag, 7. Januar. Auch die Schulen schließen mit Beginn der Weihnachtsferien dann nach Unterrichtsschluss am Freitag, 21. Dezember. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6, in Mellendorf, bietet zwischen den Jahren ein buntes Programm. In der ersten Januarwoche bleibt das Mehrgenerationenhaus indes geschlossen.

Von Leonie Oldhafer