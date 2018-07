Wedemark Wedemark - Naturschutzjugend Wedemark erkundet Wasser Im August beginnt das zweite Halbjahresprogramm der Naturschutzjugend (Naju) , der kleinen Schwester im Nabu Wedemark. Es geht in vielen Erkundungen um die Lebenswelt Wasser.

Wie in diesen Brelinger Kiessee hat der Angelverein Neustadt auch in den Meitzer Kiessee Totholz am Ufer eingebracht. Quelle: Kallenbach