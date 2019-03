Öffnungszeiten Freibad

Montag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr, Sonnabend von 8 bis 20 Uhr sowie an den Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr.

Das erwartet Sie

Bahnen schwimmen, vom Sprungturm springen und einmal im Strömungskanal treiben lassen. Das alles geht im Spaßbad in Mellendorf. Das Freibad in der Wedemark hat in den Sommermonaten täglich für Besucher geöffnet. Dort gibt es auch verschiedene Schwimmkurse und Gymnastik-Kurse. Die Saison 2019 beginnt am 27. April.

Ausstattung des Freibads

25 mal 15 Meter großes Schwimmerbecken; Sprungbecken mit 1-Meter- und 3-Meter-Brett; 15 mal 15 Meter großes Becken für Nichtschwimmer mit Massagedüsen, Wasserkanone, Strömungskanal und Wasserpilz; Im Planschbecken gibt es zwei Ebenen, die durch eine Rutsche miteinander verbunden sind sowie einen Wasserpilz

Temperatur: Das Wasser ist in den Becken zwischen 23 und 26 Grad warm.

Sonstige Angebote: Eine Beachvolleyball-Feld, Tischtennisplatten und eine grüne Wiese mit Bäumen drumherum, die Schatten spenden

Adresse Spaßbad

Spaßbad Wedemark, Am Freizeitpark 2 in Mellendorf, Telefon (05130) 95940

Events im Spaßbad

Immer wieder wird das Freibad in Mellendorf zum Festival-Gelände.

Offizielles Anschwimmen im Freibad

Die DLRG Wedemark plant das diesjährige Anschwimmen im Spaßbad für den 2. Mai.

Von Julia Polley