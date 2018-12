Mellendorf

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitag gegen 20.10 Uhr einen 84 Jahre alten Mann auf der Wedemarkstraße in Mellendorf erfasst und schwer verletzt hat. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei war der Senior gerade dabei, auf einem Zebrastreifen die Wedemarkstraße in Höhe der Schaumburger zu passieren. Der Fußgänger habe sich bereits in der Mitte der Fahrbahn befunden, als er von einem dunklen Kleinwagen erfasst wurde. Weitere Details zu dem Fahrzeug sind derzeit noch nicht bekannt. Der Autofahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Fuhrberg. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Unfallwagen Schäden im Frontbereich aufweisen müsste. Der Mellendorfer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen können sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1091888 in Verbindung setzen. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke