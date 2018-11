Resse

Der Dezember steht kurz bevor – und damit beginnt die Zeit der lebendigen Adventskalender. Auch in Resse öffnet sich bis zum 24. Dezember jeden Tag um 18 Uhr eine Tür oder ein Fenster. Dort gibt es für Besucher zum Beispiel eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen oder die Ausrichter bieten Plätzchen und Glühwein an. Privatpersonen, Vereine, Feuerwehr und Schulen beteiligen sich an der Aktion, die für viele zur Adventszeit dazugehört. Hier eine Übersicht über die Termine und die Orte:

1. Dezember: Feuerwehr, Altes Dorf 3

2. Dezember: Bürger für Resse, Altes Dorf 1b, Mooriz

3. Dezember: Haare & Herz, Frau Lindenau, Altes Dorf 7

4. Dezember: Ernst Media, Herr Ernst, Köhlerweg 5a

5. Dezember: Schumacher mit Freunden, Königsberger Str. 10

6. Dezember: Familie Sauer, Osterbergstr. 29

7. Dezember: Singkreis/Gespräche i.d.Z., Martin-Luther-Str. 10

8. Dezember: Familien Tielemann/Jarolin, Drosselstieg am See

9. Dezember: Rudelsingen, Martin-Luther-Str. 10, beginnt bereits um 16.30 Uhr! Anschließend lebendiger Advent

10. Dezember: Familie Ferdönmez, Breslauer Str. 23c

11. Dezember: Tennis und Schützen, Osterbergstr. 12

12. Dezember: Familie Gabel, Torfweg 9

13. Dezember: Doppelkopf-Freund, Martin-Luther-Str. 10

14. Dezember: Familie Geiger, Vor den Höfen 1b

15. Dezember: Familie Gosewisch, Am Berge 11

16. Dezember: Familie Bierbaum, Köhlerweg 16

17. Dezember: 7.45 Uhr Morgenkreis in der Grundschule Resse; 18 Uhr Familien Thiele/Lange, Heidering 26/49

18. Dezember: Werkkreis Martin-Luther-Str. 10

19. Dezember: Konfis, Martin-Luther-Str. 10

20. Dezember: Familie Tschentscher, Kolkwende 16

21. Dezember: WWR, Frischmarkt Pagel

22. Dezember: Gymnastik, Frau Noll, Kolkwende 14

23. Dezember: Familien Rapke/Koch, Heckenweg 3

24. Dezember: Kapernaum Kirche, 15 und 18.30 Uhr Krippenspiel/Gottesdienst

Von Julia Polley