Gailhof

Nach einem Auffahrunfall muss sich ein 40 Jahre alter Autofahrer aus der Wedemark nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Mann hatte am Freitagnachmittag in Gailhof einen Unfall verursacht. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf war der Verursacher betrunken.

Wie der Polizeisprecher am Sonntag weiter mitteilte, war der 40 Jahre alte Autofahrer gegen 15.10 Uhr auf der Celler Straße in Gailhof in Richtung Autobahn unterwegs. Dabei übersah er aber den sich vor ihm stauenden Verkehr und prallte mit seinem Opel Astra ungebremst in das Heck eines VW Golf. Durch die Wucht wurde das Auto noch unter einen davor stehenden Lastwagen geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Nach Polizeiangaben verletzte sich sowohl der Unfallverursacher wie auch eine 90 Jahre alte Beifahrerin in dem VW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest. Nach einem Schnelltest wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Ergebnis stand am Sonntag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke