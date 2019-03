Elze

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle in Elze eingebrochen. Als ein Zeuge sie ansprach, bedrohte einer der Täter den Mann mit einer Schusswaffe. Die Einbrecher sind seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise.

Um 1.42 Uhr haben die Unbekannten nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst, die Eingangstür zu der Tankstelle an der Robert-Koch-Straße mithilfe zweier Findlinge eingeworfen und sind so in das Gebäude gelangt. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie anschließend eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten.

Mann beobachtet Vorfall

Eine 42-jähriger Mann hatte Geräusche gehört und das Tankstellengelände betreten. Dort beobachtete er nach Angaben Bebensees, wie die beiden Täter das Gebäude verließen und in Richtung eines auf dem Nachbargrundstück abgestellten Transporters liefen. Als der Zeuge die beiden ansprach, zückte einer von ihnen eine Waffe. Anschließend flüchteten die Männer auf der L190 in Richtung Norden. Ein weiterer Zeuge, der mit seinem Auto vor der roten Baustellen-Ampel kurz vor dem Ortsausgang stand, sah, wie der Transporter über die rote Ampel und mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Der Autofahrer nahm bei Grün die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Wagen in Berkhof nach rechts in die Wieckenberger Straße in Richtung A7-Anschlussstelle fuhr. Danach verliert sich die Spur.

Täter sind mit schwarzen Strumpfmasken maskiert

Das Kommissariat in Mellendorf sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Die Täter wurden als 1,70 und 1,75 Meter groß beschrieben. Beide trugen weiße Jogginganzüge und waren mit schwarzen Strumpfmasken maskiert. Nach Angaben Bebensees habe der Fahrer Hochdeutsch gesprochen. Die Täter haben einen weißen Transporter als Fluchtfahrzeug genutzt. Dieser soll Scheiben auch an der Rückseite gehabt haben. Die Kennzeichen seien mit grauem beziehungsweise silbernen Tape abgeklebt gewesen. Nähere Beschreibungen zur Schusswaffe liegen der Polizei nicht vor. Auch den entstandenen Schaden können die Beamten noch nicht beziffern.

Die Beamten nehmen Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Tankstelle ist immer wieder Ziel von Einbrechern

Es ist nicht das erste Mal, dass in die Tankstelle eingebrochen wurde. Das Gebäude an der Robert-Koch-Straße ist schon mehrfach Ziel von Einbrechern geworden. Zuletzt haben Unbekannte im April 2018 versucht, die Eingangstür zu zerstören und so in den Verkaufsraum zu gelangen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley