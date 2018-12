Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

Was tun, wenn die Katze, der Hund oder das Kaninchen an Weihnachten krank wird? Wo bekommen Sie dann Hilfe? Wir haben eine Übersicht für Sie, welche Tierärzte an den Weihnachtsfeiertagen im Norden der Region Hannover Notdienst haben für Krankheitsfälle:

Heiligabend: Dr. Claudia Vollbrecht, Am Ortfelde 28a , Telefon (0511) 735829, Notruf (0511) 735829 in Isernhagen

1. Weihnachtsfeiertag: Dr. Meike Does, Wedemarkstraße 22, Mellendorf, Telefon (05130) 5864685

2. Weihnachtsfeiertag: Dr. Maike Stampehl, Dannhornweg 8, in Isernhagen, Telefon der Praxis (05139) 9720900, 24 Stunden- Notfall Nummer (05139) 9720902

Von Elena Everding und Leonie Oldhafer