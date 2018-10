Mellendorf

Immer wieder stehlen Diebe in der Wedemark Tiere. Mal sind es Puten oder Rinder, dann wie zuletzt auch mal Fische. Nun ist ein Schwein entwendet worden. Der Tatort befindet sich in Mellendorf – allerdings nicht in einem Stall, sondern vielmehr in einem Blumengeschäft. Und bei der Beute handelt es sich um ein rosafarbenes Sparschwein aus Porzellan, berichtet ein Sprecher der Polizei Wedemark. Die Diebe hatten das Sparschwein mit Trinkgeld für die Belegschaft am Donnerstag zwischen 15 und 15.15 Uhr vom Verkaufstresen des Geschäftes an der Bissendorfer Straße in einem unbemerkten Moment gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 50 Euro. Hinweise erbittet das Wedermärker Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke