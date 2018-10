Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall in Mellendorf ist am Montagnachmittag ein zehn Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bog eine 52 Jahre alte Volvo-Fahrerin gegen 16.10 Uhr vom Aueweg nach rechts auf die Industriestraße ab. Dabei übersah die Frau einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 10-jährigen Radfahrer, berichtet Bebensee weiter. Nach dem Zusammenprall stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Von Sven Warnecke