Schlage-Ickhorst

Nach einer Karambolage mit vier beteiligten Autos ist im Anschluss ein zwei Jahre altes Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Untersuchung ergab aber zum Glück keinerlei Verletzungen bei dem Kind.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich der Unfall am Montag um 8.54 Uhr im Kreuzungsbereich der Schlager Chaussee und der Landesstraße 190 in Schlage-Ickhorst. Seinen Angaben zufolge musste eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiestas, die in Richtung Langenhagen unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten. Offenbar aus Unachtsamkeit habe das eine 28 Jahre alte Frau in ihrem VW Golf zu spät erkannt und sei in das Heck des Ford geprallt. Ein folgender 26-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte die Situation rechtzeitig und stoppte sein Auto. Eine dahinter fahrende 49 Jahre alte Frau prallte schließlich auch noch auf den Peugeot. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1500 Euro. Alle vier Autos waren noch fahrbereit. Die zweijährige Tochter der 28-jährigen Golf-Fahrerin kam vorsorglich in eine Klinik.

Von Sven Warnecke