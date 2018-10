Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Dienstag mit seinem Fahrzeug in Mellendorf ein anderes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Nach Auskunft eines Kommissariatssprechers ereignete sich der Vorfall zwischen 11.50 und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Wedemarkstraße. Als der Eigentümer eines BMW 320 nach seinem Einkauf zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er die Dellen an den Türen der Fahrerseite. Die Polizei beziffert diesen auf etwa 1500 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke