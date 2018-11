Brelingen

Wer kann Hinweise geben auf den Fahrer eines Wagens, mit dem am Freitag gegen 11.20 Uhr ein am Rand der Hauptstraße in Brelingen geparkter Opel Insignia gestriffen worden ist? Die Halterin des beschädigten Wagens saß während des Unfalls in ihrem Auto, konnte sich vor Schreck aber nicht das Nummernschild des flüchtenden Wagens merken. Es handelt sich nach Polizeiaussage vermutlich um einen dunklen Ford Mondeo. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Weitere Polizei-Meldungen aus dem Gemeindegebiet der Wedemark finden Sie hier.

Von Rebekka Neander