Wedemark

Der Wolf ist derzeit in aller Munde – auch in der Wedemark. Doch wie gehen Hundebesitzer mit dem Thema um? Und wie müssen sie sich bei einem Spaziergang im Wald verhalten? Über diese und weitere Fragen diskutieren die Teilnehmer bei einem Kurs der VHS Hannover-Land im Forst Rundshorn in der Wedemark. „Mit dem Hund in den Wald“ lautet der Titel des Seminars, das am Sonnabend, 7. April, stattfindet und, das die VHS aufgrund der Aktualität des Themas und Nachfragen zum zweiten Mal anbietet.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang lernen die Teilnehmer die Biologie des Wolfes, die Beziehung zwischen Wolf und Mensch sowie Wolf und Hund kennen. Zudem sprechen sie über das Verhalten mit Hunden im Wolfsrevier. Wildnis- und Waldpädagoge Torsten Vogel leitet den Kurs, der von 9 bis 12 Uhr geht und pro Person 17 Euro kostet. Die Teilnehmer treffen sich am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads im Forst Rundshorn. Sie werden gebeten wetterfeste Kleidung mitzubringen. Nach Auskunft der VHS sollten die teilnehmenden Hunde untereinander verträglich sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 14 begrenzt.

Interessierte können sich bei allen Geschäftstsellen der VHS-Hannover- Land, übers Internet oder per E-Mail an wetzel@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (05031) 971074 anmelden. Anmeldungen werden bis zum 28. März entgegengenommen.

Von Julia Polley