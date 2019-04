Mellendorf

Böse Überraschung für einen Besucher eines Eishockeyspiels in Mellendorf: Als er zu seinem Auto zurückgekehrt ist, hat er einen frischen Schaden an dem Honda festgestellt. Der Unfallverursacher ist vom Ort des Geschehens geflüchtet.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Einsatz- und Streifendienstes, hatte der Mann sein Fahrzeug am Sonntag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr korrekt auf dem Parkplatz an der Straße Am Freizeitpark abgestellt. Nach dem Play-off-Spiel der Hannover Scorpions sah er den Schaden am vorderen linken Kotflügel und informierte die Polizei. Der Autofahrer konnte sich nach Angaben Bebensees daran erinnern, dass beim Einparken ein blau-grüner Skoda links neben seinem Wagen geparkt hatte.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 200 Euro und sucht Zeugen für den Unfall. Diese werden gebeten sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley