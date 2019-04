Bissendorf

Eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 23.000 Euro Schaden: Das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls mit drei Fahrzeugen auf der Schlager Chaussee.

Ein in Richtung Bissendorf fahrendes Auto wollte am Dienstag um 13.54 Uhr nach links in die Straße Zöllners Garten abbiegen. Deshalb mussten nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, sowohl ein Seat Ibiza als auch ein Skoda Superb hinter dem Fahrzeug anhalten. Ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz bemerkte die vor ihm bremsenden Autos offenbar zu spät und fuhr auf den Seat einer 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde nach Auskunft Bebensees der Seat gegen den davor stehenden Skoda eines 63-Jährigen geschoben.

Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Von Julia Polley