Mellendorf/Scherenbostel

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonnabend an einer roten Ampel auf ein vor ihm haltendes Auto aufgefahren. Seinen Führerschein musste er abgeben – auch seinen Wagen stellten die Beamten zwischenzeitlich sicher.

Der 28-Jährige war um 0.02 Uhr auf der Straße Am Husalsberg in Scherenbostel mit seinem BMW unterwegs. An der roten Ampel bemerkte er zu spät, dass ein 52-jähriger Ford-Fahrer vor ihm gebremst hatte.

Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats in Mellendorf, dass der 28-jährige Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Dem Autofahrer wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Da er nach Angaben eines Polizeisprechers ankündigte, mit seinem Auto weiter fahren zu wollen, stellten die Beamten das Fahrzeug „zur Gefahrenabwehr“ vorübergehend sicher. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro.

Betrunkener Autofahrer in Mellendorf unterwegs

Bei einer Kontrolle eines Autofahrers am Sonntag um 1.20 Uhr auf der Straße Am Langen Felde in Mellendorf stellten Polizisten Alkoholgeruch bei diesem fest. Der Mann pustete bei einer Atemalkoholkontrolle 0,71 Promille. Dem Autofahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten zudem ein Verfahren ein.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley