50 Aussteller laden ein zum Stöbern

Mellendorf. Eigentlich sind es simple Enten- oder Gänseeier mit weißer Schale. Wenn Renate Bieler ein ausgeblasenes Exemplar in die Hand nimmt, wird es bunt. Sie bemalt sie es in Aquarell beispielsweise mit Hundertwasser- oder Rizzi-Motiven. Dann taucht sie das Ei in Lack, was ein glänzendes Resultat ergibt. „Sieben bis acht Stunden Arbeit stecken in einem Exemplar“, sagt sie. Wenn man nun bedenkt, dass sie und ihre Tochter Kerstin bei der Frühjahrsausstellung vom Hobbykreis Wedemark im Forum des Schulzentrums Mellendorf mehr als 200 Eier im Angebot haben, kann man nachvollziehen, dass die Produktion dann beginnt, wenn noch wenige andere an Ostern und die dazugehörigen Acessoires denken. „Das ist die Arbeit der vergangenen sechs Monate“, sagt Renate Bielert.

Österliches spielt naturgemäß eine große Rolle bei der Ausstellung, die es seit mehr als 30 Jahren gibt und zu der Kerstin Hanusch mit ihrem Mann Werner die weiteste Anreise hatte. Sie sind Sorben und kommen aus der Oberlausitz in die Wedemark. „Wir sind das dritte Mal hier und machen das gerne“, sagt Kerstin Hanusch, was angesichts von rund 800 Fahrkilometern an einem Wochenende eine freundliche Ansage ist.

Die Sorben gehörten zu den Gästen unter den 50 Ausstellern, die beim Hobbykreis Kunsthandwerkliches präsentierten. Schmuck, Filz-, Papier- und Holzarbeiten oder Malereien waren im Angebot und verbreiteten bei frostigen Temperaturen schon Frühlingsstimmung.

Wer Lust bekommen hat zum Stöbern: Die Ausstellung ist am Sonntag noch von 11 bis 17 Uhr im Schulzentrum auf dem Campus W in Mellendorf geöffnet. Der Eintritt ist frei.

50 Aussteller sind im Schulzentrum Mellendorf dabei Zur Bildergalerie

Von Bernd Haase