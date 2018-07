Bissendorf

Da haben Passanten offenbar den richtigen Riecher gehabt. Die Polizei Wedemark hat nach einem Hinweis am Freitagmorgen in Bissendorf eine Outdoor-Plantage an der Hasselriede entdeckt. Gegen den 40 Jahre alten Betreiber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf, statteten Polizisten nach dem Hinweis dem Bissendorfer morgens um 7 Uhr einen Besuch ab. Die Beamten entdeckten dabei eine in einem mit Folie verklebten Holzverschlag untergebrachte Outdoor-Plantage. Bebensees Angaben zufolge wuchsen dort elf bereits gut 2,50 Meter hohe Marihuana-Pflanzen. Im Verhör gab der 40-Jährige zu, die Plantage angelegt zu haben.

Von Sven Warnecke