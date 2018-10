Berkhof

Immer wieder kommt es in der Gemeinde Wedemark zu Einbrüchen in Tierställe. Die Täter hatten in der jüngeren Vergangenheit bereits Puten, Ferkel und gar Rinder aus den Behausungen gestohlen. Zuletzt warten die Diebe im Juli in einem Putenmastbetrieb in Ibsingen aktiv. Dabei wurden zehn Tiere gestohlen und geschlachtet.

Nun sind Unbekannte zwischen Sonnabend etwa 18 Uhr und Sonntag gegen 18.30 Uhr in einen Stall an der Berkhofer Straße in Berkhof gewaltsam eingedrungen. Die Täter entwendeten nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ein Kälbchen. Das Tier wurde in etwa 400 Meter Entfernung vom Tatort sogleich geschlachtet. „Die Innereien und das Fell wurden vor Ort in einen Gülle-Silo geworfen“, berichtet der Ermittler am Dienstag. Einen Tatverdacht haben die Beamten derzeit nicht.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke