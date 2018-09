Mellendorf/Resse

Gelegenheit macht Diebe: In Mellendorf ist eine junge Mutter Opfer von Dieben geworden. Die Frau hatte am Donnerstag gegen 8.55 Uhr in einem öffentlichen Gebäude an der Wedemarkstraße zu tun. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte die 35-Jährige dazu ihren Kinderwagen im Vorraum abgestellt. Im Netz des Kinderwagens ließ sie indes versehentlich ihre Geldbörse mit einem geringem Bargeldbetrag, persönlichen Papieren sowie einen Autoschlüssel zurück. Als sie nach zwei Stunden zurückkehrte, musste sie den Verlust feststellen.

In Resse haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 18.30 und 21 Uhr aus einer auf der Tennisanlage am Drosselstieg abgestellten Sporttasche ebenfalls ein Portemonnaie mit Bargeld und Papieren gestohlen. Das Opfer stellte Bebensees Angaben zufolge den Diebstahl erst zuhause fest.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke