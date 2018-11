Mellendorf

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag in Mellendorf auf offener Straße angegriffen und verletzt worden. Nun sucht die Polizei Wedemark nach den drei Schlägern. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats war das Kind gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am Sande unterwegs. Dort wurde sie von drei Unbekannten unvermittelt von hinten angegriffen. Die Täter schubsten die Zwölfjährige zunächst zu Boden und traten dann auf ihr Opfer ein. Das Mädchen verletzte sich bei dem Angriff am Knie und klagte nach Polizeiangaben über starke Schmerzen.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke