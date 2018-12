Hellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Sonnabend die Kellertür eines Einfamilienhauses an der Straße Silberberg in Hellendorf aufgebrochen haben. Da sich die Tür aber wegen dahinter stehender Gegenstände nicht aufdrücken ließ, gab der Täter sein Vorhaben auf und flüchtete.

Die im Haus weilenden Bewohner bemerkten nach Polizeiangaben zunächst nichts von dem Treiben. Erst am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr entdeckte der Bewohner die offenstehende und beschädigte Tür. Den hinzugerufenen Polizisten berichtete der Mann, dass es zwischen 21.30 und 22 Uhr an der Haustür geklingelt hatte. Als er nachschaute, konnte er aber niemanden entdecken.

Ob das Klingeln mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, wird geprüft. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke