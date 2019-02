Bissendorf-Wietze

Einbrecher sind zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr hartnäckig bei dem Versuch geblieben, in ein Einfamilienhaus in Bissendorf-Wietze zu gelangen. Zunächst versuchten die Unbekannten nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, vergeblich eine Nebentür des Gebäudes an der Straße Im Bruche gewaltsam zu öffnen. Sie warfen die Verglasung ein, konnten die Tür jedoch aufgrund einer Zusatzsicherung nicht öffnen.

Anschließend hebelten sie die Eingangstür auf und und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnhaus. Die Räume wurden nach Auskunft Wehrs nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut konnte die Polizei jedoch noch keine Angaben machen.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley