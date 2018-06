Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 13.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kaltenweider Straße in Mellendorf eingedrungen sind. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, das gesamte Haus. Die Einbrecher flüchteten später über die Terrassentür. Ob sie etwas entwendet haben, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke