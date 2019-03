Elze

Einbrecher sind zwischen Sonnabend etwa 21 Uhr und Montag gegen 3.40 Uhr in einen Supermarkt in Elze eingestiegen. Die Täter waren nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, über das Dach in das Geschäft an der Walsroder Straße eingedrungen.

Nicht zum ersten Mal. Bereits in den vergangenen Jahre hatte es auf diese Art und Weise immer wieder Einbrüche in den Lebensmittelmarkt gegeben. Auch im jüngsten Fall waren die Unbekannten zunächst auf das Dach geklettert und hatten dort Ziegel entfernt. Anschließend gelangten sie so in den darunter liegenden Backshop. Dort brachen die Einbrecher einen Tresor auf und entwendeten das darin liegende Bargeld. Über die Höhe des Schadens konnte Bebensee am Montag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Mellendorfer Kommissariat unter der Telefonnummer (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke