Bissendorf

Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats versuchten die Einbrecher zwischen Mittwoch etwa 14.30 Uhr und Donnerstag gegen 8 Uhr in den Gewerbebetrieb an der Straße Langer Acker in Bissendorf einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch dabei, über ein Fenster in die Räume zu gelangen.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke