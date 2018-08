Mellendorf

Dank aufmerksamer Zeugen ist die Polizei einer jungen Frau auf die Spur gekommen, die am Montag nach einer Karambolage in Mellendorf das Weite gesucht hat. Die alarmierten Wedemärker Streifenbeamten konnten die 19-Jährige in ihrem VW-Golf noch in der Nähe stoppen.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich der Parkplatzrempler am Montag gegen 13 Uhr an der Straße Am Sande. Ohne sich um den angerichteten Schaden an einem ebenfalls dort abgestellten VW Golf zu kümmern, setzte die junge Frau ihre Fahrt fort. Nachdem sie nach Zeugenhinweisen von der Polizei gestoppt werden konnte, habe sie den Verstoß sofort zugeben, berichtete der Ermittler am Dienstag. Nachdem die eingesetzten Streifenbeamten die Fahrerin zwecks Klärung der Tatumstände aber zurück zu dem Parkplatz beorderten, setzte sich die Misere allerdings fort. Als die 19 Jahre alte Frau ihr Auto in den eben verlassenen Stellplatz bugsieren sollte, krachte es „unter Aufsicht der Polizei“ ein weiteres Mal. Erneut war ein VW Golf das „unfreiwillige Ziel“ der Fahrerin.

Über die Höhe des gesamten Schadens gibt es noch keine Angaben. Auch die Unfallursache steht noch nicht fest. Ein von der Polizei angeordneter Alkohol- und Drogentest verlief indessen negativ, heißt es von Bebensee abschließend.

Zudem beschäftigte sich die Wedemärker Polizei am Montagabend mit einem Verkehrsunfall –ebenfalls in Mellendorf. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden. Nach Auskunft von Bebensee hielt ein 55 Jahre alter Mazda-Fahrer gegen 18.30 Uhr vor einem Fußgängerüberweg, um einen Passanten die Fahrbahn der Wedemarkstraße queren zu lassen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit prallte eine 44-Jährige mit ihrem Ford in das Heck des Mazda, berichtet der Ermittler weiter. Der Mazda-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden steht ebenfalls noch nicht fest.

Von Sven Warnecke